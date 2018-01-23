Нефть дорожает на прогнозах МВФ по росту мировой экономики

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут во вторник утром на прогнозах Международного валютного фонда (МВФ) по росту мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
В понедельник МВФ улучшил прогнозы по росту мирового ВВП на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентного пункта — до 3,9%, по сравнению с октябрьской оценкой. Аналитики фонда указали, что на улучшение прогноза повлияли "неожиданные сюрпризы в части роста (экономик), которые особенно ярко проявились в Европе, Азии… на развивающихся рынках и в развивающихся группах экономик".
По мнению трейдеров, нефтяной рынок в целом хорошо поддерживается здоровым экономическим ростом, пишет агентство Рейтер. "Экономический прогноз и сезонно более холодная погода привели к устойчивому росту спроса на нефть, что способствовало продолжению падения запасов нефти", — приводит агентство мнение аналитиков BNP Paribas. При этом в долгосрочной перспективе инвесторы готовятся к крупномасштабным изменениям спроса на нефть из-за роста электромобилей, отмечает агентство.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.