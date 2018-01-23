Евросоюз выведет половину стран из "черного списка" налоговых гаваней

БРЮССЕЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) на заседании во вторник, как ожидается, выведет почти половину — восемь стран — из так называемого "черного списка" налоговых гаваней, свидетельствуют материалы к заседанию совета.

Этот список, именуемый списком не сотрудничающих с Евросоюзом юрисдикций в налоговых вопросах, был впервые принят в ЕС в конце декабря прошлого года. В него вошли 17 государств.

Как сообщал ранее источник в ЕС, знакомый с вопросом, из списка уйдут Барбадос, Гренада, Южная Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и ОАЭ.

Таким образом, в списке останутся девять юрисдикций, среди которых Бахрейн, Намибия, Маршалловы острова, Тринидад и Тобаго.

Восемь стран будут исключены из "черного списка" ввиду предложений по корректировке своих налоговых режимов, сделанных ими после принятия Евросоюзом этого перечня стран.

Эти страны из "черного списка" перейдут в так называемый "серый список", где уже находится ряд других юрисдикций. Из последнего списка они могут быть выведены после имплементации предложений по корректировке своих налоговых режимов, сообщал источник.

В отношении государств, попавших в "черный список", Евросоюз сохраняет за собой право введения санкций.