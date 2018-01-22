Греф проведет в Давосе деловой завтрак на тему искусственного интеллекта

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф проведет деловой завтрак на Всемирном экономическом форуме в Давосе о глобальных вызовах технологии искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего банка РФ.

"Тема делового завтрака: "Как технология искусственного интеллекта меняет компании и экономику: приобретения и угрозы", модератором мероприятия выступит … председатель правления Сбербанка Герман Греф", — сказали в Сбербанке.

В ходе завтрака в Давосе планируется обсудить, как использовать возможности и преимущества технологии искусственного интеллекта для ускорения экономического роста и повышения качества жизни, избежать угроз, связанных с технологическим прогрессом и как человечеству не проиграть в этом соревновании, уточнили в банке.

СТРАСТИ ПО AI

Искусственный интеллект (AI) стал самым важным технологическим трендом 2017-2018 годов — обработка естественных языков, компьютерное зрение, биометрия, речевые технологии, интеллектуальный анализ данных и предиктивная (предсказательная) аналитика становятся всё доступнее. Как отмечается в материалах к деловому завтраку Сбербанка, людям нравится использовать эту технологию, так как она ускоряет сервисы и повышает их удобство, бизнес вынужден использовать эти технологии, потому что они обеспечивают конкурентные преимущества.

"Возможности технологии велики, но визионеры боятся эры AI, опасаясь как его значительного превосходства над разумом человека, так и непредсказуемости принимаемых AI решений. Как адаптироваться к новым реалиям тем, кого искусственный интеллект лишит профессии, ведь наступление эры AI неизбежно", — отмечается в материалах к завтраку в Давосе. Греф также 25 января выступит в дискуссии форума о роли технологии Agile (гибкого управления — ред.) в четвертой промышленной революции.

Ранее владелец SpaceX и глава Tesla Motors Илон Маск неоднократно высказывал опасения относительно развития искусственного интеллекта. По его словам, искусственный интеллект является основной угрозой, с которой человечество сталкивается как цивилизация. Он подчеркивал, что госрегулирование в этой отрасли позволило бы сдержать компании в погоне за все более совершенным искусственным интеллектом.

Технологическая составляющая форума в Давосе для России сейчас превышает финансовую, РФ на форуме объявит о нескольких проектах в сфере технологий, заявил 19 января глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию в 2018 году возглавит заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.