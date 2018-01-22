Греф проведет в Давосе деловой завтрак на тему искусственного интеллекта

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф проведет деловой завтрак на Всемирном экономическом форуме в Давосе о глобальных вызовах технологии искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего банка РФ.
В ходе завтрака в Давосе планируется обсудить, как использовать возможности и преимущества технологии искусственного интеллекта для ускорения экономического роста и повышения качества жизни, избежать угроз, связанных с технологическим прогрессом и как человечеству не проиграть в этом соревновании, уточнили в банке.
СТРАСТИ ПО AI
Искусственный интеллект (AI) стал самым важным технологическим трендом 2017-2018 годов — обработка естественных языков, компьютерное зрение, биометрия, речевые технологии, интеллектуальный анализ данных и предиктивная (предсказательная) аналитика становятся всё доступнее. Как отмечается в материалах к деловому завтраку Сбербанка, людям нравится использовать эту технологию, так как она ускоряет сервисы и повышает их удобство, бизнес вынужден использовать эти технологии, потому что они обеспечивают конкурентные преимущества.
Ранее владелец SpaceX и глава Tesla Motors Илон Маск неоднократно высказывал опасения относительно развития искусственного интеллекта. По его словам, искусственный интеллект является основной угрозой, с которой человечество сталкивается как цивилизация. Он подчеркивал, что госрегулирование в этой отрасли позволило бы сдержать компании в погоне за все более совершенным искусственным интеллектом.
Технологическая составляющая форума в Давосе для России сейчас превышает финансовую, РФ на форуме объявит о нескольких проектах в сфере технологий, заявил 19 января глава Минэкономразвития Максим Орешкин.