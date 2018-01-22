МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2018 год

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости, Екатерина Соболь. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год на 9,7 доллара по сравнению с предыдущим октябрьским прогнозом — до 59,9 доллара за баррель, отмечается в докладе фонда по мировой экономике World Economic Outlook за январь.

"Предполагаемая средняя цена на нефть по прогнозу МВФ на основе фьючерсов (на 11 декабря 2017 года)… 59,9 доллара за баррель в 2018 году и 56,4 доллара за баррель в 2019 году", — отмечается в докладе.

МВФ в октябре снизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы на 1,6 доллара и 1,8 доллара за баррель — до 50,3 и 50,2 доллара соответственно.