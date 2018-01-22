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Экономика

В Давосе ВЭБ расскажет, как реализуется технология блокчейн в России

17:1822.01.2018
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© REUTERS / Denis BalibouseПодготовка к Всемирному экономическому форуму в швейцарском ДавосеПодготовка к Всемирному экономическому форуму в швейцарском Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse

ГОРКИ, 22 янв — РИА Новости. Руководство Внешэкономбанка расскажет на Всемирном экономическом форуме в Давосе, как в России реализуется технология блокчейн, сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков.

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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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РФПИ на форуме в Давосе встретится с партнерами из суверенных фондов
"Кроме встреч с партнерами и инвесторами мы исходим из возможности сессии по блокчейну, которую организовал Давос, нас пригласив в качестве основного спикера. Будем рассказывать, как мы развиваем эту технологию", — рассказал Горьков журналистам о планах участия в форуме.

"Давос — это место, где можно в течение двух-трех дней встретиться с инвесторами и с основными партнерами, поэтому для нас это такая традиционная поездка", — добавил он.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Блокчейн в Давосе

Горьков — единственный от России, кто выступает на сессии "Как технология блокчейн меняет правила игры", сообщили РИА Новости в ВЭБе.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Набиуллина отменила поездку на экономический форум в Давосе
Модерировать эту сессию, которая пройдет в формате ланча, будет исполнительный директор американской компании Hyperledger Брайан Белендорф. К выступлению на сессии также приглашены президент компании DTCC из США Майкл Бодсон, министр информационных технологий, электроники и связи Индии Нара Локеш, управляющий партнер Greensphere Дивия Сешамани, ряд других.

Позднее в этот же день Горьков примет участие в панельной сессии в рамках проекта "Русский дом" "Россия в глобальной цифровой повестке", которую будет модерировать гендиректор EM Communications Том Блэквелл.

Тема выступления Горькова — "Цифровая трансформация государства и бизнеса. Приоритеты ВЭБа в области цифровой трансформации государства и бизнеса". Глава ВЭБа также расскажет о создании системы "разгона" проектов в области цифровых технологий на азиатском и российском рынках, развитии российских национальных чемпионов в инновациях, об интеграции в глобальную экосистему инноваций.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На следующий день, 24 января, Горьков выступит на сессии Всемирного экономического форума в Давосе "Стратегический прогноз: Россия", сообщили в пресс-службе ВЭБа.

О Давосе

Технологическая составляющая Всемирного форума в Давосе для России сейчас превышает финансовую, Россия на форуме объявит о нескольких проектах в сфере технологий, заявил 19 января глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция — "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Одной из главных неожиданностей форума стало участие в нем президента США Дональда Трампа,

В форуме, который продлится до 26 января, примут участие около трех тысяч делегатов. Официальную правительственную делегацию России возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович. Также в форуме примут участие Орешкин, министр энергетики Александр Новак, глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

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© РИА Новости / Елизавета Исакова
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Ключевой темой форума станет создание совместного будущего в разобщенном мире. "Форум ставит целью объединить лидеров из различных сфер и определить общую повестку и улучшить положение в мире", — заявляют организаторы форума.

Российский бизнес будет широко представлен на форуме, приедут экс-министр финансов, председатель совета фонда ЦСР Алексей Кудрин, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов, председатель правления "Новатэка Леонид Михельсон, президент "Лукойла" Вагит Алекперов, глава "Русала" Олег Дерипаска, глава "Алросы" Сергей Иванов, управляющий партнер EY по России Александр Ивлев, гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож, основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

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