В Китае озабочены односторонней политикой США в ВТО

ПЕКИН, 22 янв — РИА Новости. Китай поддерживает многостороннюю торговую систему и действует в строгом соответствии с нормами Всемирной торговой организации (ВТО), в то время как односторонние действия и заявления США вызывают явную обеспокоенность членов организации, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Офис торгового представителя США в прошлую пятницу распространил ежегодный доклад, в котором Вашингтон обвинил Россию и Китай в несоблюдении ключевых обязательств в рамках ВТО.

"С момента своего вступления в ВТО, Китай строго соблюдает правила организации, добросовестно выполняет свои обязательства, вносит значительный вклад в обеспечение эффективной работы многосторонней торговой системы и ее развития, все страны получают выгоду от торговых отношений с КНР", — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что "именно США придерживаются политики односторонних действий и делают односторонние заявления, которые бросают небывалый вызов системе многосторонней торговли, многие члены ВТО выразили в отношении этого обеспокоенность", — заявила Хуа Чуньин.

По ее словам, "Китай неизменно идет по пути политики реформ и открытости, решительно поддерживает открытость глобальной экономики и постоянного совершенствования деловой среды, остается строителем и сторонником системы многосторонней торговли".

"Что касается того, имеет ли Китай право входить в ту или иную международную организацию, или какова роль КНР на международной арене – это не может быть продиктовано лишь США", — заявила дипломат.

Она также выразила надежду, что "США правильно будут воспринимать Китай, а также предпринимать реальные действия для обеспечения сохранности многосторонней торговой системы".