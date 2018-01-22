В Псковской области уничтожили более 13 тонн польских грибов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Сотрудники Псковской таможни пресекли попытку ввоза и оборота на территории РФ запрещенной продукции — 13,1 тонны польских грибов, сообщает пресс-служба Псковской таможни.

Было остановлено три транспортных средства, следовавших из Белоруссии в РФ. При проверке водители предъявили товарные накладные, согласно которым груз следует по внутренней перевозке со склада в Москве на склад в Псковской области. Однако из-за возникших подозрений о подлинности представленных документов было принято решение о проведении дополнительных проверочных мероприятий.

"В результате осмотра товара с представителями Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям установлено, что фактической страной происхождения грибов является Республика Польша, то есть данный товар запрещен к ввозу на территорию РФ в соответствии с требованиями Указа президента РФ от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Продукция была изъята и уничтожена.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2015 года подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа того же года продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер (так называемое продовольственное эмбарго). Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом.

Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования. По мнению российских властей, уничтожение санкционных продуктов помогает сократить поток продуктовой контрабанды, так как она становится экономически невыгодной.