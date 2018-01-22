Mail.Ru Group приобретет киберспортивную организацию ESforce

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Mail.Ru Group приобретает 100% киберспортивной организации ESforce, стоимость покупки при закрытии сделки составит 100 миллионов долларов, следует из сообщения Mail.Ru Group.

"Mail.Ru Group объявляет о подписании соглашения о приобретении 100% ESforce, одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире. Соглашение было подписано 19 января 2018 года и должно завершиться в первом квартале 2018 года, оно требует согласования с третьими лицами. Mail.Ru Group приобретет 100% ESforce за денежные средства. Стоимость покупки при закрытии сделки составит 100 миллионов долларов, что включает погашение всех задолженностей", — говорится в сообщении.

Также в конце 2018 года будет совершена выплата, размер которой будет зависеть от достигнутых KPI по конкретным финансовым и операционным целям. Предполагается, что размер выплаты составит около 20 миллионов долларов. Компания отмечает, что рынок киберспорта продолжает расти очень высокими темпами — так, по оценкам Superdata, в 2018 его объем составит около 1,6 миллиарда долларов, а размер аудитории достигнет 300 миллионов пользователей.

Компания ESforce в том числе владеет киберспортивными командами мирового уровня Virtus.pro и SK Gaming, ресурсами о киберспорте Cybersport.ru и Cybersport.com, Yota Arena в Москве, сервисными порталами для обмена внутриигровыми предметами CS:GO Lounge и Dota 2 Lounge, а также производителем и дистрибьютором одежды и аксессуаров для киберспорта Fragstore, присутствующим в в 20 странах.

В 2017 году аудитория в рамках холдинга составила 116 миллионов пользователей, количество сессий достигло 440 миллионов, пользователи стриминговых платформ просмотрели более 120 миллионов часов онлайн-трансляций. По прогнозам, выручка за 2017 год составит около 19 миллионов долларов, показав рост примерно в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

"Мировой рынок киберспорта продолжает расти невероятно высокими темпами: по некоторым прогнозам, за следующее десятилетие он обгонит традиционный спортивный рынок. ESforce – один из мировых лидеров, занимающий ведущие позиции во всех ключевых сферах. Мы рады, что талантливая команда, выстроившая этот бизнес, в полном составе останется в компании. Новое приобретение Mail.Ru Group очевидным образом вписывается в стратегию; мы будем использовать наше преимущество в социальных сетях и игровой сфере, чтобы сделать успех ESforce еще более впечатляющим. Уверены, что эта покупка соответствует всем нашим ключевые стратегическим приоритетам", — приводятся в сообщении слова гендиректора Mail.Ru Group Бориса Добродеева.