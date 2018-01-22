Биткоин дешевеет на сообщениях азиатских регуляторов о криптотрейдинге

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) снижается в цене на фоне ужесточения контроля со стороны азиатских регуляторов, следует из данных торгов.
11.9%Конечно, у криптовалют большие перспективы
15.6%Да, ради интереса, но много инвестировать бы не стал(а)
52.2%Нет, я не доверяю криптовалютам
20.3%Не уверен(а), что они вообще когда-нибудь появятся
Альтернативные криптовалюты также дешевеют — Ethereum — на 4,32%, до 1 тысячи долларов, Ripple — на 5,81%, до 1,4 доллара, Bitcoin Cash — на 6,08%, до 1,8 тысячи долларов, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 564,4 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 35% всего рынка.Securities Times. По данным портала, документ, выпущенный управлением торгово-промышленной деятельности банка Китая требует от компаний-провайдеров платежных систем начать внутренне расследование, чтобы выявить случаи криптовалютных торговых операций через эти системы. Компании должны прекратить обслуживать такие счета, говорится в документе.
Кроме того, как сообщило в пятницу агентство Рейтер, индонезийские власти также начали расследование в связи со случаями использования биткоина в качестве платежного средства на острове Бали в то время как Центральный банк Индонезии 7 декабря выпустил постановление о запрете криптовалют.