Telegram собрал в рамках ICO заявки на 3,8 миллиарда долларов, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Мессенджер Telegram собрал заявок на 3,8 миллиарда долларов в рамках ICO (initial coin offering — первичное размещение криптовалюты), пишет в понедельник газета "Ведомости".

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Сбор заявок предварительного этапа ICO завершен, пишет газета со ссылкой на сотрудника венчурного фонда, знакомого с участниками этого ICO, и участника синдиката инвесторов, который собирается вложиться в Telegram. Спрос ажиотажный, сообщили собеседники издания. На предварительном этапе Telegram собирает 850 миллионов долларов, а заявок подано на вчетверо большую сумму, оценил участник синдиката инвесторов. Сумма близка к 3,8 миллиарда долларов, сообщил газете сотрудник венчурного фонда.

Между тем вокруг первичного размещения может появиться рынок перепродажи токенов, пишет издание. Так, "вторичная" доля может обойтись на 30-40% дороже той суммы, которую продавцы заплатили сами.

Книга заявок на предварительное ICO была переподписана настолько, что руководство Telegram отказывалось от некоторых инвестиционных предложений, в том числе от денег из России, рассказывали изданию два человека, знакомых с участниками переговоров. В расчете, что организаторы уменьшат их доли, инвесторы подавали заявки на суммы большие, чем собирались вложить, объяснил участник синдиката инвесторов.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров не ответил на вопросы издания. Ранее в своем Twitter он предостерег подписчиков от покупки мошеннических токенов "грам" (предположительно, название будущей криптовалюты блокчейн-платформы Telegram Open Network).

В начале января издание TechCrunch отмечало, что Telegram рассматривает возможность привлечения до 500 миллионов долларов в рамках предпродаж. В среду, 17 января, агентство Bloomberg со ссылкой на инвестиционное предложение компании сообщило, что Тelegram планирует привлечь 600 миллионов долларов в рамках закрытого размещения токенов на своей блокчейн-платформе Telegram Open Network до конца февраля 2018 года, и еще 600 миллионов — за счет публичной продажи токенов, которая может начаться в марте.

По сообщениям ряда СМИ, которые ссылаются на документ под названием white paper (предположительно, официальный технический документ, описывающий ICO), Telegram планирует развивать блокчейн-платформу — Telegram Open Network (TON) — c собственной криптовалютой. Создатели этой платформы сравнивают свой проект с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard, гласит документ. Привлеченные с помощью ICO средства, сказано в white paper, также пойдут на закупку оборудования и развитие сопутствующих TON технологий.