Уровень добычи нефти в Ливии и Нигерии стабилизировался, заявил Новак

МАСКАТ (Оман), 21 янв — РИА Новости. Уровень добычи нефти в Ливии и Нигерии стабилизировался, эти страны привержены принципам балансировки рынка, заявил в интервью РИА Новости глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В воскресенье в Омане состоялось заседание министерского комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за соблюдением венского соглашения о сокращении добычи и выработки рекомендаций по его корректировке. В комитет входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

"Мы сегодня мониторили ситуацию за последние несколько месяцев, и мы видим, что Ливия и Нигерия суммарно находятся на одном и том же уровне. То есть у них добыча стабилизировалась, это тоже позитивно влияет, — они больше не растут", — сказал Новак, отвечая на вопрос, обсуждался ли на заседании комитета вопрос об увеличении квоты Ливии по добыче нефти.

"В принципе наши коллеги также еще раз подтвердили, что они привержены такой более стабильной ситуации и балансировке и больше не намерены увеличивать добычу", — добавил министр.

Ливия и Нигерия ранее не несли обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, поскольку нефтяная промышленность этих стран сильно пострадала от действий вооруженных группировок. Однако по итогам встречи всех 24 стран-участниц венского соглашения в конце ноября прошлого года было принято решение, что Ливия и Нигерия с 2018 года ограничат производство на уровне 2017 года — около 1 миллиона баррелей для Ливии и около 1,8 миллиона баррелей для Нигерии.

В то же время в середине декабря появилась информация, что Ливия ведет переговоры с ОПЕК о возможности увеличить квоту по добыче нефти до 1,5-1,6 миллиона баррелей в сутки. В настоящее время Ливия уже добывает около 1 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.