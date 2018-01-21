Новак рассказал, какие вопросы планирует обсудить с Шефчовичем в Давосе

МАСКАТ (Оман), 21 янв — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак на предстоящей 24 января в Давосе встрече с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем обсудит сотрудничество в области энергетики, в том числе в строительстве газопроводов; предложений обсудить поставки газа на Украину не поступало, сообщил министр в интервью РИА Новости.

"Мы подтверждаем, что мы договорились встретиться в Давосе, и у нас будут переговоры по всей повестке, которая есть между Российской Федерацией и Евросоюзом в части компетенции господина Шефчовича. Это вопросы в области энергетики, инфраструктуры, БРЭЛ (соглашение о параллельной работе энергосистем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы — ред.), строительство газопроводов и так далее", — рассказал Новак.

Отвечая на вопрос, планируется ли обсуждать вопрос поставок российского газа на Украину, министр сказал: "Таких инициатив не звучало".

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Очередной Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января. Согласно деловому календарю Шефчовича, помимо Новака, на 24 января у него также назначены встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром энергетики США Риком Перри, президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым.