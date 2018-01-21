Новак рассказал об основаниях для выхода участников из сделки ОПЕК+

МАСКАТ (Оман), 21 янв — РИА Новости. Цена на нефть не единственный фактор для решения стран-участниц ОПЕК+ о возможном выходе из соглашения о сокращении добычи нефти, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Ценовой фактор — это не единственный фактор, когда нужно начинать выход сделки. Будем смотреть ситуацию по рынку. Мы не хотим, чтобы какие-то отдельные показатели были в качестве индикаторов. Должно произойти полное восстановление рынка", — ответил он на соответствующий вопрос.