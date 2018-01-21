Новак рассказал об уровне исполнения сделки ОПЕК+

МАСКАТ (Оман), 21 янв — РИА Новости. Уровень исполнения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти уже более пяти месяцев подряд превышает 100%, однако это не повод расслабляться, заявил глава Минэнерго России Александр Новак в ходе вступительного слова на заседании мониторингового комитета ОПЕК+.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.
Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.