В Мексике создали сайт для продвижения сотрудничества с ЕЭК

МЕХИКО, 21 янв — РИА Новости. Специальный сайт, нацеленный на продвижение сотрудничества с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), создан в Мексике, сообщил РИА Новости исполнительный секретарь торговой палаты "Мексика-Россия" Америко Аляторре.

"Целью является помощь в реализации совместных проектов. К тому же мы предлагаем уникальную опцию — интернет-телевидение в онлайн-режиме, специализирующееся на бизнес-проектах по нашим странам", — заявил Аляторре.

На сайте также содержится информация о важных событиях, которые могут представлять интерес для взаимной торговли. К примеру, о предстоящей в феврале этого года в Москве выставке ПРОДЭКСПО.

ЕЭК является постоянно действующим наднациональным органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.