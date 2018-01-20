Стала известна причина разворота танкера с российским газом для США

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Танкер Gaselys, перевозивший в США партию российского сжиженного газа, продолжит плавание и прибудет в Бостон. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании — владельца судна Engie SA.

Представители перевозчика пояснили, что дата доставки была скорректирована в связи с плохими погодными условиями.

"Конечный пункт назначения груза не изменился", — отметили в компании.

Как сообщалось ранее, судно Gaselys вышло из британского порта Айл-оф-Грейн и должно было доставить российский сжиженный природный газ с "Ямала СПГ" в США. Однако танкер изменил курс посреди океана.

По данным СМИ, США закупили голубое топливо у России из-за повышения цен на газ на Восточном побережье страны до 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Рост стоимости сырья связан с погодными условиями.