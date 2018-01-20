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Экономика

Вытряхнуть матрас: как эффективно вложить накопления

08:0020.01.2018
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© Fotolia / Romolo TavaniРост экономикиРост экономики
© Fotolia / Romolo Tavani

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Минувший год показал: экономический спад, самый длительный за последние два десятка лет, можно считать завершенным. По итогам 2017-го российская экономика выросла на 1,4-1,8 процента (предварительные подсчеты Минфина). В Минэкономразвития ждут, что в этом году темпы роста ВВП достигнут 2 процентов, а в американском Goldman Sachs еще более оптимистичны — говорят о 3,3 процента роста.

Несмотря на смелые прогнозы, россияне пока избегают крупных трат и придерживаются сберегательного поведения. За последний год накопления граждан почти достигли 30 триллионов рублей.

Банк. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Большую часть этих денег — порядка 20 триллионов — население хранит в банках, хотя ставки по депозитам неуклонно снижаются. Куда вложить деньги, чтобы они работали, а не лежали мертвым грузом, и какие суммы актуальны для различных видов вложений, — в материале РИА Новости.

Старые добрые депозиты

По данным ЦБ, ставки по вкладам в топ-10 банков снизились с 8 процентов в начале 2017 года до 7,4 процента во второй половине декабря. Тем не менее они пока еще привлекательны для населения. Особенно, если вспомнить, что уровень инфляции по итогам года оказался более чем в полтора раза ниже таргета — 2,5 процента.

Для небольших сумм, а к таковым участники финансового рынка относят накопления до 500 тысяч рублей,  банковский депозит — наиболее актуальный и понятный способ сбережения, сопряженный с минимальными рисками.

Конечно, сверхприбылей ждать не приходится — скорее такой вклад стоит рассматривать как подушку безопасности на случай непредвиденных жизненных обстоятельств.

© Fotolia / dyomaБанковские ячейки
© Fotolia / dyoma
Банковские ячейки

"К тому же вклады до 1,4 миллиона рублей подлежат обязательному страхованию. Это значит, что с депозита в крупном банке вы гарантированно получите прибыль и не потеряете деньги", — напоминает Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Депозиты, валюта, облигации: куда вложить суммы до 3000 рублей

Если доверия к банкам нет, воспользуйтесь сейфовой ячейкой или же часть средств внесите на депозит, а часть — положите в ячейку. Где точно не стоит держать накопленное — так это под матрасом. Заначки запросто можно лишиться при ограблении или пожаре.

Консервативные инвестиции и ПИФы

Помимо вкладов, консервативные инвесторы, а к таковым можно отнести большую часть граждан, располагающих накоплениями, могут рассмотреть и такие инструменты, как валюту и облигации.

"Тех, кто нацелен на долгосрочное инвестирование, способны заинтересовать также вложения в драгметаллы, в том числе и в физическое золото. Например, можно купить инвестиционные монеты", — отмечает Ярослав Кабаков, советник президента группы компаний "Финам".

Вполне подходят для размещения сумм до 500 тысяч рублей ПИФы — инвестиционный инструмент, привлекательный в первую очередь тем, что позволяет получить доходность выше 6-7 процентов годовых.

"Это самый простой и удобный инструмент, предлагающий достаточно широкий выбор стратегий и рынков", — указывает Карен Кесоян из финансовой группы БКС.

© Fotolia / tuk69tukСбережения
© Fotolia / tuk69tuk
Сбережения

Новичкам, впрочем, эксперты не советуют вкладывать в ПИФы сразу большую сумму — лучше входить в них регулярно и постепенно. Например, каждый месяц инвестировать 10-20 тысяч рублей.

"Припарковать" миллион

Размер капитала,  разумеется, играет важную роль. Серьезная сумма позволяет с большей гибкостью формировать портфель вложений и, соответственно, рассчитывать на более высокую отдачу. С этой точки зрения для размещения накоплений имеет смысл выбрать индивидуальный инвестиционный счет.

Брокерский счет позволяет получить гарантированный государством налоговый вычет в размере 13 процентов на сумму, внесенную на ИИС, либо освободить от налогообложения прибыль по ИИС.

"Максимальная сумма, которую можно вносить на счет в течение календарного года, сейчас увеличена до 1 миллиона рублей. А вот размер налогового вычета по ИИС остается на уровне 400 тысяч рублей. И все же сама возможность "припарковать" на счету до 1 миллиона рублей открывает широкие перспективы управления капиталом", — поясняет Кабаков. 

Консервативным и долгосрочным инвесторам эксперт советует открыть ИИС с покупкой облигаций федерального займа и долговых бумаг крупных корпораций. Это позволит рассчитывать и на доход от надежных бумаг, и на гарантированный государством налоговый вычет.

© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкДоллары США и рубли
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Доллары США и рубли

Стартапы и "крипта"

Если сумма накопленного уже пробила важную психологическую отметку в 1 миллион, подумайте о более доходных, но в то же время и более рискованных инструментах, например, о стратегии доверительного управления на основе акций или ETF (индексных фондов).

Располагая более чем миллионом рублей, можно купить акции серьезной компании или рискнуть и вложиться в стартап.

Мечта любого стартапа — солидные инвестиции от венчурных фондов или бизнес-ангелов, но вложиться в начинающий бизнес (тут нужно, впрочем, иметь четкое понимание продукта и его перспектив) способен и инвестор с небольшими свободными деньгами. В этом помогут краудфандинговые платформы.

Инвестируя в стартап, действуйте максимально внимательно и осторожно. Самая главная проблема молодых компаний — они имеют свойство прогорать. По статистике успешен лишь один стартап из десяти, остальные 9 "умирают".

© Fotolia / SdecoretБизнесмен
© Fotolia / Sdecoret
Бизнесмен

То же самое касается и криптовалют — риски инвестиций в цифровой актив зашкаливают, поскольку рынок крайне волатилен. Впрочем, сверхвысокой может оказаться и доходность — потенциал роста того же биткоина трудно оценить.

Биткойн
© REUTERS / Dado Ruvic/File Photo
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Привести частного инвестора к краху способны не только стартапы и криптовалюты, но и вложения в более привычные инструменты. "Криптовалюты, акции, драгметаллы, ОФЗ и прочее падают и растут в цене, могут вовсе потерять до 30 процентов своей стоимости (как, например, биткоин), превратив вложения в бессмысленную трату времени и в потерю денег", — предостерегает Волков.

Жемчужина в куче навоза

Сопряжены с высоким риском и так называемые "экзотические инвестиции": киберсквоттинг, скупка авторских прав на литературные и музыкальные произведения, технические патенты, вложения в антиквариат, в различные предметы коллекционирования.

Здесь действует главное правило: покупать только то, что получило официальное признание. Иначе риски слишком велики: шансы приобрести на барахолке неопознанный шедевр великого мастера, конечно, есть, но, как правило, на такие вещи потом приходится долго искать покупателей.

© РИА Новости / Александр УткинПерейти в фотобанкАнтикварные издания на стеллажах "Дома антикварной книги в Никитском"
© РИА Новости / Александр Уткин
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Антикварные издания на стеллажах "Дома антикварной книги в Никитском"

"Тратить деньги на предметы коллекционирования, антиквариат или вкладывать средства в иные виды экзотических инвестиций имеет смысл, если это ваш бизнес, которым вы занимаетесь на постоянной основе, или если вы разбираетесь в какой-то отрасли коллекционирования", — говорит Кабаков.

Вообще, вкладывать только в то, что понимаешь, и не соваться туда, где нужны специальные знания при их отсутствии (это, в частности, касается и валютного, и фондового рынков), — пожалуй, главное, что нужно учесть.

Даже богатые люди, владельцы бизнеса, зачастую понимают, лишь как устроено их собственное дело, но мало что смыслят в инвестициях. За помощью они идут к финансовым консультантам. Поэтому, если сумма невелика, а шансы потерять ее есть, лучше выбирать простые и проверенные инструменты — пусть доход ниже, но деньги не пропадут. 

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