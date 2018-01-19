Володин: в основе санкций против РФ лежит попытка выдавить с рынков Европы

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с руководством Совета Федерации и Государственной Думы РФ. 25 декабря 2017

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с руководством Совета Федерации и Государственной Думы РФ. 25 декабря 2017

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в основе решения о введении санкций против России лежит попытка выдавить РФ с рынков, особенно с европейского, сообщает управление Госдумы связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Президент США Дональд Трамп в 2017 году подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что новый пакет ограничительных мер США введут в конце января.

"Факт введения санкций в отношении нашей страны – он недружественный. В основе этих решений лежит попытка выдавить нас с рынков, особенно с европейского", — приведены в релизе слова Володина.

Спикер подчеркнул, что экономика Европы терпит убытки от санкций, которые объявлены в отношении России. "Сокращаются производства, рабочие места, понятно, что они должны компенсировать разницу и подпитывать свое производство", — приводятся его слова в сообщении.

Володин считает, что, исходя из этой ситуации, России "нужно делать все как можно быстрее, создавая новые производства и новые рабочие места по переработке и выращиванию новой продукции, и открывать для себя новые рынки сбыта".