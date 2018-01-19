КПРФ вновь предлагает денонсировать протокол о присоединении России к ВТО

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Депутаты КПРФ вновь предлагают денонсировать протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации (ВТО), соответствующий законопроект внесен парламентариями на рассмотрение Госдумы.

Ранее Госдума по предложению коммунистов поручила комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросить в правительстве информацию о потерях и прибылях в отраслях российской экономики с момента присоединения страны к ВТО, о состоянии работы по защите торговых интересов РФ в судах, а также о целесообразности дальнейшего пребывания России в ВТО.

"Денонсировать протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г., подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 года", — следует из текста проекта закона.

В поддержку своей позиции депутаты КПРФ приводят различные экономические данные. Они сообщают, что правила ВТО обязывают РФ выравнивать тарифы на услуги естественных монополий до уровня других членов ВТО. Чтобы не попадать под штрафные санкции, в стране планомерно, год за годом, начали подниматься тарифы на топливо, коммунальные ресурсы, отменили их субсидирование и дотирование, увеличили прямые сборы и косвенные налоги. Авторы документа подчеркивают, что при учете бюджетных расходов ориентировочные потери России от ВТО составляют 871,3 миллиарда рублей за последние пять лет.

Очевидных выгод от присутствия России во Всемирной торговой организации нет, считают коммунисты. Кроме того, введение экономических санкций в отношении России говорит о том, что ВТО не защищает страну от произвола международной олигархии и политических инсинуаций, указывают они. По мнению депутатов КПРФ, последствия выхода из ВТО не скажутся негативно на экономическом развитии России.

В июле 2017 года группа депутатов от КПРФ вносила на рассмотрение Госдумы схожий документ, который не был поддержан в нижней палате российского парламента.