Промсвязьбанку доверили "держать оборону"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Правительство и Банк России определились с дальнейшей судьбой санируемого силами регулятора Промсвязьбанка: на его базе будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. По мнению аналитиков, в итоге Промсвязьбанк может оказаться под санкциями, но снизит риски для остальных.

Идея создания специализированного банка возникла после подписания президентом США Дональдом Трампом закона "О противодействии противникам Америки через санкций" в августе прошлого года. Документ, в частности, предусматривал наложение санкций на лиц, которые сотрудничают с оборонным сектором РФ.

О том, что правительство приняло решение создать спецбанк, Минфин сообщил в четверг, 18 января. Ведомство отмечало, что такой банк будет обеспечивать банковское сопровождение, проведение расчетов по гособоронзаказам и крупным госконтрактам, а также кредитование оборонных предприятий. А уже 19 января министр финансов Антон Силуанов раскрыл название банка. Главой Промсвязьбанка как опорного банка станет гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков.

Ряд аналитиков, в том числе эксперты Fitch и АКРА, назвали весьма вероятным введение санкций в отношении Промсвязьбанка за обслуживание гособоронзаказа. Однако, как отметил экс-замминистра финансов РФ, профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин, спецбанку они не страшны, потому что он будет работать исключительно с рублями внутри страны.

Почему ПСБ?

В настоящее время Промсвязьбанк, выбранный в качестве опорного банка для обслуживания гособоронзаказа, проходит процедуру санации через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Ранее звучали версии, что его могут объединить с также санируемыми "ФК Открытие" и Бинбанком.

Среди претендентов на роль спецбанка назывались структура "Ростеха" — Российская финансовая корпорация, а также "дочки" ВЭБа — "Глобэкс" и Связь-банк.

Однако правительство и ЦБ сошлись во мнении, что оптимальным для этой роли по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет Промсвязьбанк. В собственность РФ банк будет передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован. В ЦБ отметили, что Промсвязьбанк будет осуществлять банковское сопровождение государственного оборонного заказа одновременно с обычными операциями.

Аналитики считают, что нынешним клиентам банка его будущая роль действительно ничем не грозит, но может привести к ограничению перечня оказываемых услуг. Однако, по мнению директора по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Руслана Коршунова, из-за риска попадания в санкционные списки другие банки будут сокращать операции с Промсвязьбанком.

По расчетам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, объем докапитализации Промсвязьбанка перед созданием на его базе спецбанка может составить 200-300 миллиардов рублей. При этом в декабре минувшего года зампред ЦБ Василий Поздышев оценивал докапитализацию банка в 100-200 миллиарда рублей.

Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что реорганизация банка под спецбанк пройдет в течение 2018 года.

Бизнес банка



Промсвязьбанк был основан в 1995 году и входит в число системно значимых кредитных организаций РФ. По данным РИА Рейтинг, на 1 декабря 2017 года он занимал 10-е место среди российских банков с активами в размере 1,378 триллиона рублей.

В настоящее время Промсвязьбанк представляет собой универсальный коммерческий банк, основными направлениями деятельности которого являются предоставление услуг частным лицам и корпоративным клиентам, обслуживание малого и среднего бизнеса, а также предоставление инвестиционно-банковских и финансовых услуги.

Согласно информации на сайте банка, его клиентами являются более 160 тысяч российских предприятий, а количество розничных клиентов достигает 2,3 миллиона человек. Региональная сеть Промсвязьбанка насчитывает более 300 офисов, а также более 10 тысяч банкоматов и 200 терминалов по всей России. Продукты и услуги банка представлены в большинстве регионов, охватывающих порядка 88% населения России. Промсвязьбанк также имеет офис на Кипре и представительство в Китае.

Фрадков ранее в пятницу сообщил, что уже принимает активное участие в работе по подготовке нормативной базы для спецбанка и созданию условий для финансово-кредитной поддержки предприятий ОПК. По его мнению, Промсвязьбанк обладает серьезным кредитным портфелем, хорошим опытом работы с промышленностью, в том числе с оборонными предприятиями, а также опытом работы с компаниями малого и среднего бизнеса, и справится с возлагаемыми на него задачами.