Титов предложил увеличить НДФЛ для высоких зарплат

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Страховые взносы в России можно было бы снизить до 15% при одновременном увеличении НДФЛ для зарплат выше 1 миллиона рублей до 25%, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По словам Титова, который является председателем "Партии роста" и кандидатом в президенты России, действующая налоговая нагрузка на бизнес в РФ высокая, в том числе из-за высоких налогов на труд.

"Мы предлагаем вернуться к отмененному когда-то единому социальному налогу (ЕСН), но суммарный уровень взносов снизить до 15%. Когда реальный уровень нагрузки на фонд оплаты труда будет составлять 13% НДФЛ и 15% ЕСН, тогда и можно будет сравнить уровень налоговой нагрузки на бизнес в России и других странах", — считает Титов.

При этом, по его словам, для того, чтобы найти деньги на выплаты нынешним пенсионерам, можно ввести прогрессивную шкалу налога НДФЛ. "Те, кто получает высокие зарплаты, должны платить больше. Мы предлагаем ту часть зарплат, которая превышает уровень в один миллион рублей в месяц, облагать по ставке 25% и целевым назначением пускать эти средства на оплату пенсий гражданам, родившимся до 1967 года", — добавил Титов.

Тема снижения страховых взносов обсуждалась в течение 2017 года после того, как Минфин предложил провести так называемый налоговый маневр — снижение совокупной ставки страховых взносов с одновременным увеличением НДС. Обе эти ставки предлагалось установить на уровне 22%. Однако в настоящий момент тема с маневром 22/22 не обсуждается в публичной сфере. При этом правительство продолжает работать над вопросом перенастройки налоговой системы страны.

Так, в начале недели министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что правительство РФ готовит предложения по перенастройке налоговой системы. В результате она стать более конкурентоспособной, способствовать увеличению темпов экономического роста, вести к обелению экономики и сокращению теневого сектора. При этом, по словам главы Минфина, власти не предполагают увеличивать налоговую нагрузку в РФ в ближайшие годы.