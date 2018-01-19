Титов предложил увеличить НДФЛ для высоких зарплат

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Страховые взносы в России можно было бы снизить до 15% при одновременном увеличении НДФЛ для зарплат выше 1 миллиона рублей до 25%, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.
"Мы предлагаем вернуться к отмененному когда-то единому социальному налогу (ЕСН), но суммарный уровень взносов снизить до 15%. Когда реальный уровень нагрузки на фонд оплаты труда будет составлять 13% НДФЛ и 15% ЕСН, тогда и можно будет сравнить уровень налоговой нагрузки на бизнес в России и других странах", — считает Титов.
Тема снижения страховых взносов обсуждалась в течение 2017 года после того, как Минфин предложил провести так называемый налоговый маневр — снижение совокупной ставки страховых взносов с одновременным увеличением НДС. Обе эти ставки предлагалось установить на уровне 22%. Однако в настоящий момент тема с маневром 22/22 не обсуждается в публичной сфере. При этом правительство продолжает работать над вопросом перенастройки налоговой системы страны.
Так, в начале недели министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что правительство РФ готовит предложения по перенастройке налоговой системы. В результате она стать более конкурентоспособной, способствовать увеличению темпов экономического роста, вести к обелению экономики и сокращению теневого сектора. При этом, по словам главы Минфина, власти не предполагают увеличивать налоговую нагрузку в РФ в ближайшие годы.