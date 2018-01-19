МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Промсвязьбанк обладает всеми компетенциями и финансовыми возможностями для реализации масштабной задачи, связанной с передачей ему средств государственного оборонного заказа, заявил будущий глава банка, глава Российского экспортного центра (РЭЦа) Петр Фрадков.

Минфин РФ в четверг сообщил, что кабмин принял решение о создании опорного банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. А ранее сегодня министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам, что такая кредитная организация будет создана на базе Промсвязьбанка, который и возглавит Фрадков.

"Я получил предложение возглавить Промсвязьбанк и ответил согласием. Уже принимаю участие в активной работе, проводимой правительством РФ и Центральным банком России по подготовке нормативной базы для передачи в установленные сроки средств государственного оборонного заказа в Промсвязьбанк и создания условий для финансово-кредитной поддержки банком предприятий ОПК", — сказал Фрадков журналистам.

"Считаю, что для реализации этой масштабной задачи банк обладает всеми компетенциями и финансовыми возможностями, развитой региональной сетью и хорошим опытом работы с промышленностью, в том числе с предприятиями ОПК", — добавил он.

При ориентации на гособоронзаказ Промсвязьбанк продолжит активно работать в корпоративном и розничном сегментах, с компаниями МСП, и есть уверенность, что справится с возлагаемыми на него задачами, заключил Фрадков.

ЦБ, в свою очередь, сообщил ранее в пятницу, что Промсвязьбанк в течение первого квартала 2018 года будет докапитализирован и передан в собственность РФ. Регулятор подчеркнул, что банк продолжит выполнять обычные банковские операции.