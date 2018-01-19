Годовая инфляция в первом квартале составит примерно 2,5%, считают в ЦБ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2018 года будет находиться вблизи уровня декабря прошлого года в 2,5%, следует из информационно-аналитического материала ЦБ "Динамика потребительских цен".

"Годовая инфляция в декабре 2017 года стабилизировалась на уровне 2,5%. С учетом текущих тенденций в первом квартале 2018 года годовая инфляция будет находиться вблизи уровня декабря 2017 года", — говорится в сообщении.

В дальнейшем, ожидает ЦБ, действие ряда факторов будет способствовать возвращению годовой инфляцию к цели в 4%. "По мере того, как запасы высокого урожая будут исчерпаны, ожидается корректировка цен на плодоовощную продукцию. Кроме того, возможно некоторое ускорение темпов роста цен производителей вслед за произошедшим увеличением мировых цен на нефть. Дальнейшее восстановление потребительской активности также будет создавать условия для приближения инфляции к 4% в 2018 году", — отмечает регулятор.