В АКРА считают вероятными санкции в отношении Промсвязьбанка

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ситуация в Промсвязьбанке в ближайшее время останется стабильной, однако будущие изменения его статуса повысят риск введения западных санкций по отношению к кредитной организации, заявил РИА Новости заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень.
"В ближайшее время ситуация останется стабильной. Банк находится под фактическим контролем государства, какие-то новые риски не возникнут. Более глубокие изменения будут происходить по мере выработки новой стратегии и изменении клиентской базы", — считает Пивень.
"Те изменения, которые, вероятно, произойдут в Промсвязьбанке, повысят риск введения санкций, что может негативно отразиться на готовности контрагентов, в частности, открывать в нем счета и работать с ним на тех же принципах, какие применяются для других банков", — пояснил Пивень.
"С другой стороны, общая направленность кредитной организации на работу с оборонным заказом может сделать для нее самой выстраивание отношений с традиционными клиентами нецелесообразным. Скорее всего, решение о направлении привлекаемых средств и оказание других услуг будут жёстко регулироваться, что сделает невозможным, например, привлечение кредита для заемщика "со стороны", — заключил он.