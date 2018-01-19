В АКРА считают вероятными санкции в отношении Промсвязьбанка

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ситуация в Промсвязьбанке в ближайшее время останется стабильной, однако будущие изменения его статуса повысят риск введения западных санкций по отношению к кредитной организации, заявил РИА Новости заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень.

Минфин РФ в четверг сообщил, что кабмин принял решение о создании опорного банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. А ранее сегодня министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам, что такая кредитная организация будет создана на базе Промсвязьбанка, который возглавит нынешний глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков.

"В ближайшее время ситуация останется стабильной. Банк находится под фактическим контролем государства, какие-то новые риски не возникнут. Более глубокие изменения будут происходить по мере выработки новой стратегии и изменении клиентской базы", — считает Пивень.

По его словам, поведение клиентов в значительной мере будет связано с санкционным риском, а также с теми изменениями, которые будут происходить в стратегии развития банка.

"Те изменения, которые, вероятно, произойдут в Промсвязьбанке, повысят риск введения санкций, что может негативно отразиться на готовности контрагентов, в частности, открывать в нем счета и работать с ним на тех же принципах, какие применяются для других банков", — пояснил Пивень.

"С другой стороны, общая направленность кредитной организации на работу с оборонным заказом может сделать для нее самой выстраивание отношений с традиционными клиентами нецелесообразным. Скорее всего, решение о направлении привлекаемых средств и оказание других услуг будут жёстко регулироваться, что сделает невозможным, например, привлечение кредита для заемщика "со стороны", — заключил он.