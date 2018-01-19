В Kaspersky заявили о росте выручки, несмотря на спад продаж в США

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" увеличила выручку по МСФО в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 8%, до 698 миллионов долларов, несмотря на сокращение объема продаж в Северной Америке в размере 8% из-за геополитики, говорится в сообщении компании.
При этом сложная геополитическая обстановка, безусловно, отразилась на бизнесе в Северной Америке — на этом рынке объем продаж компании в 2017 году снизился на 8%, отмечает компания. В Европе объем продаж снизился на 2% по сравнению с 2016 годом. Однако на других рынках продажи выросли — в Латинской Америке (рост на 18%), в России и СНГ (34%), на Ближнем Востоке, в Турции и Африке (31%) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (11%). В Японии "Лаборатория Касперского" также увеличила продажи на 4%.
Активнее всего продажи компании росли в корпоративном сегменте — рост на 13%. В частности, продажи решений крупному бизнесу выросли на 30%. Результаты компании в новых перспективных направлениях (таких как противодействие целевым атакам, защита критических инфраструктур, борьба с мошенничеством и т.д.) выросли на 61%, а в сегменте различных экспертных сервисов — на 41%.
В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. В декабре 2016 года компания обратилась в американский суд с требованием отменить распоряжение МВБ.