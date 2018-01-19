МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в кабмин вопрос о том, почему именно Промсвязьбанк выбран в качестве базы для создания опорного банка для гособоронзаказа, отметив, что это не прерогатива Кремля.

Ранее в пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам будет создан на базе Промсвязьбанка, а возглавит его глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков. ЦБ в свою очередь заявил, что в связи с данным решением Промсвязьбанк в течение первого квартала 2018 года будет докапитализирован и передан в собственность РФ. Регулятор подчеркнул, что одновременно Промсвязьбанк продолжит работать как обычный банк.

"Это, пожалуйста, в кабинет министров", — ответил Песков на вопрос, почему именно Промсвязьбанк выбран в качестве основы для создания опорного банка для гособоронзаказа.

"Это не решение Кремля. Это не прерогатива Кремля — принимать такие решения", — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласовывалось ли это решение с Кремлем.