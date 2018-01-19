Путин обсудит с Мантуровым показатели работы Минпромторга

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, чтобы сверить основные показатели по сфере деятельности министерства за 2017 год, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В течение дня у президента запланировано несколько рабочих встреч, одной из них будет встреча с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Президент в ходе совещания планирует сделать такую сверку основных показателей по сфере деятельности этого важнейшего министерства по 2017 году", — сообщил Песков в пятницу.

"Цифры хоть и предварительные, но все-таки министерство ведет работу по наиболее жизненно важным отраслям нашей экономики, поэтому президент традиционно отдает приоритет этим вопросам", — добавил он.