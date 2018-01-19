Эксперт рассказал, сколько средств нужно Промсвязьбанку на докапитализацию

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Объем докапитализации Промсвязьбанка перед процедурой создания на его базе опорного банка для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов может составить 200-300 миллиардов рублей, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Ранее в пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам будет создан на базе Промсвязьбанка, его возглавит глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков. ЦБ позже заявил, что в связи с данным решением Промсвязьбанк в течение первого квартала 2018 года будет докапитализирован и передан в собственность РФ. Регулятор подчеркнул, что он продолжит выполнять обычные банковские операции.

"Я оцениваю докапитализацию Промсвязьбанка в 200-300 миллиардов рублей. Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев сразу после введения временной администрации оценивал объём докапитализации в 100-200 миллиардов рублей", — сказал Осадчий РИА Новости.

В то же время эксперт отметил, что, скорее всего, Банк России передаст банк в госсобственность безвозмездно. "Если Промсвязьбанк будет сделан опорным банком оборонного сектора, то ЦБ может безвозмездно передать его в пользу правительства", — добавил он.

ЦБ 15 декабря объявил о санации Промсвязьбанка через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации. По данным РИА Рейтинг, Промсвязьбанк на 1 декабря 2017 года занимал 10-е место среди банков РФ с размером активов в 1,378 триллиона рублей.