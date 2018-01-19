ЕБРР обсуждает с Украиной новую программу кредитования на закупку газа

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ведет переговоры с Украиной о предоставлении новой программы кредитования на закупку газа на зиму, сумма возможной помощи пока не определена, сообщил РИА Новости старший советник ЕБРР в странах Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии Антон Усов.

На этой неделе глава "Нафтогаза Украины " Андрей Коболев заявил, что компания в 2018 году может остаться без дешевых кредитов на закачку газа от ЕБРР и Всемирного банка на общую сумму 800 миллионов долларов, т.к. правительство Украины не выполняет требования этих международных организаций.

"Сейчас между ЕБРР и Украиной продолжаются переговоры о предоставлении новой программы кредитования. Результатов пока нет, объем возможной помощи пока не определен", — сказал Усов.

Он сообщил, что для предоставления нового кредита Украина должна гарантировать выполнение ряда требований ЕБРР, среди которых, в частности, функционирование независимого наблюдательного совета при "Нафтогазе".

Возобновляемая кредитная линия ЕБРР в размере 300 миллионов долларов сроком на три года была открыта в октябре 2015 года и предназначена для закупки газа на западной границе Украины. Одним из условий кредита ЕБРР было реформирование корпоративного управления "Нафтогаза". В 2015 году "Нафтогаз" за средства ЕБРР купил 1,7 миллиарда кубометров газа, в 2016 и 2017 годах — по 1,8 миллиарда кубометров.