Продажи алкоголя в России снизились на треть, отметил эксперт

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Продажи алкоголя в России снизились на треть, сказал руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев на пресс-конференции.

"Есть сокращение объемов продаж на 33% примерно, по всем категориям алкоголя — водка, пиво", — сказал Хамзаев.

Он выразил сомнения в том, что данные Минздрава РФ о снижении потребления алкоголя на 80% за последние несколько лет верны.

Как следует из материалов "Трезвой России", в 2017 году в числе самых пьющих регионов оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Бурятия, Чукотский автономный округ и Пермский край. Самыми трезвыми были признаны Мордовия, Татарстан, Калмыкия, Мурманская и Курская области.