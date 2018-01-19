МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Йемен перестал обслуживать долг перед Россией, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.

"Понятно, что платежные возможности Йемена изменились. Он очень хороший дебитор был, стабильно платил даже после начала боевых действий. А сейчас перестал", — сказал он.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Ситуация резко обострилась в конце ноября: в столице Сане начались ожесточенные бои. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 22 миллиона жителей Йемена, более чем 8 миллионам человек угрожает голод.

По словам Сторчака, речь идет о значительных суммах долга. Вопрос о его урегулировании будет решаться в рамках Парижского клуба кредиторов.

"Это клубный клиент. А в клуб он не придет, пока там не появится централизованная власть, которая будет в состоянии принять на себя новые обязательства. А так — с кем переговоры вести?" — отметил Сторчак.

Такая же ситуация, по словам замминистра, складывается с долгом Ливии перед Россией. Он напомнил, что страны пытались урегулировать этот долг, но работа не была завершена.

В целом, по словам Строчака, целый ряд стран имеют перед Россией неурегулированные долги, которые еще предстоит обсуждать в рамках Парижского клуба.