МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Йемен перестал обслуживать долг перед Россией, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Ситуация резко обострилась в конце ноября: в столице Сане начались ожесточенные бои. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 22 миллиона жителей Йемена, более чем 8 миллионам человек угрожает голод.
"Это клубный клиент. А в клуб он не придет, пока там не появится централизованная власть, которая будет в состоянии принять на себя новые обязательства. А так — с кем переговоры вести?" — отметил Сторчак.
Такая же ситуация, по словам замминистра, складывается с долгом Ливии перед Россией. Он напомнил, что страны пытались урегулировать этот долг, но работа не была завершена.
В целом, по словам Строчака, целый ряд стран имеют перед Россией неурегулированные долги, которые еще предстоит обсуждать в рамках Парижского клуба.