Греф ожидает снижения ставок по кредитам

ГОРКИ, 19 янв — РИА Новости. Сбербанк ожидает снижения ставок по кредитам в России в 2018 году примерно на 2 процентных пункта, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"За прошлый год ставки очень сильно пошли вниз, примерно на два процентных пункта за год… Перспектива такая же на этот год", — сказал Греф, отметив, что произошедшее снижение кредитных ставок обусловлено замедлением инфляции и, соответственно, снижением ключевой ставки ЦБ.

Что касается ставок по кредитам в Сбербанке, Греф в конце прошлого года говорил, что не исключает их снижения уже в ближайшее время.