В Минфине подтвердили планы по выпуску ОФЗ в юанях в 2018 году

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Минфин РФ не отказывается от планов по размещению в 2018 году облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в юанях, но решение по срокам и параметрам еще не принято, сказал журналистам замглавы министерства Сергей Сторчак.

"Планируем, но решения нет", — прокомментировал он планы по размещению бондов в юанях в этом году.

Минфин РФ планирует в 2018 году разместить на российском внутреннем рынке выпуск бондов в юанях на сумму, эквивалентную 1 миллиарду долларов, для китайских инвесторов, протестировав этот инструмент, говорил в конце декабря 2017 года министр финансов Антон Силуанов.

Минфин РФ уже несколько лет обсуждает с китайским регулятором возможность размещения на российском рынке бондов в юанях, которые будут предназначены для китайских инвесторов, однако реализовать эти планы пока не удалось. В конце 2017 года Минфин провел в Китае non-deal road show (презентация без конкретного предложения).

Сторчак в ноябре 2017 года пояснял, что необходимости размещать юаневые бонды у России сейчас нет, просто министерство таким образом хочет создать предпосылки на случай необходимости иметь альтернативу традиционным облигациям.

Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия Конгресс соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.