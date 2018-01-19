ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Законопроект, предусматривающий выплату до 1 миллиона рублей россиянам, переезжающим работать на Дальний Восток по программе трудовой мобильности, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщает в пятницу Минвостокразвития РФ.

"Переезжающие работать по госпрограмме повышения трудовой мобильности смогут получить субсидию до 1 миллиона рублей, а работодателям упростят условия участия в программе. Такие поправки в программу подготовило министерство труда и социальной защиты населения РФ совместно с Минвостокразвития и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму", — говорится в сообщении.

Основная цель программы — привлечение квалифицированных специалистов в приоритетные регионы, в том числе в семь дальневосточных: Камчатский край, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Чукотка. За три года, по данным Минтруда, программой воспользовались чуть больше 1,1 тысячи россиян. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что низкие показатели мобильности трудовых ресурсов объясняются сложностью механизма реализации программы.

Теперь Минтруд предлагает увеличить размер финансовой помощи предприятиям Дальнего Востока для привлечения специалистов с 225 тысяч до 1 миллиона рублей на одного работника. Также будет снят мораторий на сокращение штатов на предприятиях, которые получают дотации. Заключать трудовые соглашения с иногородними специалистами можно будет на два года вместо трех.

Привлекать персонал можно будет не только на создаваемое производство, но и на уже имеющиеся. Регионы смогут самостоятельно корректировать перечень работодателей, участвующих в программе.