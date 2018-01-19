ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Законопроект, предусматривающий выплату до 1 миллиона рублей россиянам, переезжающим работать на Дальний Восток по программе трудовой мобильности, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщает в пятницу Минвостокразвития РФ.
Основная цель программы — привлечение квалифицированных специалистов в приоритетные регионы, в том числе в семь дальневосточных: Камчатский край, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Чукотка. За три года, по данным Минтруда, программой воспользовались чуть больше 1,1 тысячи россиян. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что низкие показатели мобильности трудовых ресурсов объясняются сложностью механизма реализации программы.
Привлекать персонал можно будет не только на создаваемое производство, но и на уже имеющиеся. Регионы смогут самостоятельно корректировать перечень работодателей, участвующих в программе.