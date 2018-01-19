Россия подготовит соглашение для работы корейских клиник на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Минвостокразвития России подготовит межправительственное соглашение c Южной Кореей, согласно которому на территории свободного порта Владивосток создадут условия для работы корейских медицинских учреждений, сообщает Минвостокразвития РФ.
Министр отметил, что для проработки проекта такого соглашения нужно получить от корейской стороны предложения по условиям, которые позволят иностранным медицинским компаниям выйти на рынок российского Дальнего Востока. По словам Сон Ен Гиля, для компаний важно получить возможность без проволочек лицензировать их деятельность на Дальнем Востоке.
Стороны договорились продолжить обсуждение этого вопроса при личной встрече во время предстоящего визита председателя комитета в Москву.