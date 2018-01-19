Россия подготовит соглашение для работы корейских клиник на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Минвостокразвития России подготовит межправительственное соглашение c Южной Кореей, согласно которому на территории свободного порта Владивосток создадут условия для работы корейских медицинских учреждений, сообщает Минвостокразвития РФ.

"Я хочу подтвердить нашу готовность к сотрудничеству в сфере здравоохранения, в ближайшее время мы приступим к подготовке межправительственного соглашения, которое предусматривает создание условий для работы корейских медицинских учреждений на территории свободного порта Владивосток", — заявил глава министерства Александр Галушка в ходе видеоконференции с председателем Комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ен Гилем.

Министр отметил, что для проработки проекта такого соглашения нужно получить от корейской стороны предложения по условиям, которые позволят иностранным медицинским компаниям выйти на рынок российского Дальнего Востока. По словам Сон Ен Гиля, для компаний важно получить возможность без проволочек лицензировать их деятельность на Дальнем Востоке.

Стороны договорились продолжить обсуждение этого вопроса при личной встрече во время предстоящего визита председателя комитета в Москву.