Кризис доверия: чем для Apple обернется аккумуляторный скандал

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вокруг Apple разгорелся громкий репутационный скандал, который уже окрестили Batterygate (по аналогии с "дизельгейтом" Volkswagen). Худшие подозрения оправдались: корпорация намеренно замедляет скорость работы старых iPhone. Услышав это признание от Apple, разгневанные потребители занимают очереди в суды. В США, Канаде, Израиле, Франции на компанию обрушился вал исковых заявлений.

Не отстают и в России: суммарный размер компенсаций, требуемых истцами у производителя, — более миллиона рублей. Наблюдатели предупреждают: такой удар по репутации обернется для самого дорого бренда в мире миллиардными потерями. Что предъявляют Apple владельцы iPhone, сколько стоит моральный ущерб и чем в итоге может закончиться Batterygate — в материале РИА Новости.

Бурный интерес пользователей к iPhone X, который поступил в продажу в ноябре прошлого года, довольно быстро сменился разочарованием. Флагман удивил рекордным количеством недоделок и дефектов: зависает на холоде, трещит, не реагирует на касания, распознает лицо, даже если оно чужое, и выдирает волосы из бороды. Довольно быстро распродав устройства по октябрьским предзаказам, Apple сократила объем производства iPhone X: уже в первом квартале 2018-го спрос на новинку поубавился. В компании связали это с окончанием сезона рождественского шоппинга, а аналитики указали на высокую цену iPhone X и отсутствие интересных инноваций.

И вот в декабре, спустя всего месяц после выхода iPhone X, Apple преподнесла поклонникам бренда неприятный сюрприз. В компании признали, что действительно замедляют быстродействие более ранних моделей смартфона, но с благой целью: чтобы продлить срок службы аккумуляторных батарей. Потребители такой заботы не оценили и теперь требуют баснословных компенсаций.



В США от Apple намерены получить 1 триллион долларов. В России аппетиты скромнее, но и та дюжина исков, что поступила в российские суды, — прецедент, который, по словам юристов, позволит "прощупать почву" и научит россиян активней защищать свои права.

Счастливое число

Первым в России иск к Apple по делу о замедлении производительности подал московский юрист Андрей Ключников. Он хочет, чтобы Тверской районный суд обязал ответчика "осуществить безвозмездную замену аккумулятора устройства iPhone" и выплатить ему компенсацию в размере 777 тысяч 777 рублей.

Моральный ущерб — понятие субъективное, но эту сумму, по словам истца, он взял не с потолка. "Российские суды должны пойти по пути западных, которые присуждают в качестве компенсации серьезные деньги, к тому же семерка — счастливое число", — объяснил Ключников РИА Новости.

Другой пострадавший, Максим Карпов не столь непримирим: он рассчитывает на устранение недостатков товара и всего-то на 55 тысяч рублей.

Зависает и глючит

Как рассказал РИА Новости Ключников, владелец iPhone 6 и давний поклонник техники Apple, увидев сюжет о том, что компания официально признала факт замедления работы своих устройств, он очень обрадовался: теория заговора, в которую верили миллионы людей по всему миру, подтвердилась.

"Я давно подозревал, что производитель сознательно замедляет телефоны, побуждая нас, потребителей, приобретать новые модели", — говорит истец. К тому же в декабре он заметил: его айфон стал "уж совсем плохо работать".

"Формально смартфон справляется со своими функциями: можно звонить, серфить в интернете, использовать приложения, но все это происходит с очень большой задержкой. К тому же приложения часто зависают и выключаются, глючит браузер Safari", — описывает Ключников проблемы, знакомые большинству владельцев не самых новых iPhone.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Сбой на презентации: у iPhone X не сработала функция распознавания лица

Еще около 10 заявлений по делу Apple в российские суды направили юристы компании Lex Borealis. "Проблема у всех одна — уменьшается скорость, что затрудняет использование товара, — пояснил партнер юридической фирмы Дмитрий Пономарев. — Что делать потребителю в этом случае? Закон четко говорит: попросить уменьшить цену товара и устранить недостаток — это и есть основные требования наших истцов".

Что касается компенсаций, своих клиентов в Lex Borealis ориентируют на более "земные" расценки: по мнению адвокатов, больше 50-100 тысяч по этому делу в российском суде не выбить.

Юристы предупреждают: на быстрый исход разбирательства рассчитывать не стоит — разбирательство займет не менее полугода. Могут возникнуть сложности с доказательной базой. Чтобы подтвердить факт замедления, суд должен назначить соответствующие экспертизы, какие именно — это еще вопрос.

Грядущие потери

Столкнувшись с критикой, в Apple попытались исправить ситуацию. Компания запустила в США программу по замене аккумуляторов за 79 долларов, а потом снизила стоимость процедуры до 29 долларов. Возник нездоровый ажиотаж: потребители массово записывались на замену старых батарей, и в некоторых американских магазинах время ожидания растянулось до нескольких дней.

Аналитики Barclays предупредили: новая схема замены батарей чревата значительным спадом продаж iPhone. Именно износ аккумулятора — главный побудительный мотив покупки новых моделей. С учетом того, что замена батареи теперь стоит дешевле и предполагает увеличение производительности, в 2018 году Apple может продать на 16 миллионов iPhone меньше, чем рассчитывали, и потерять 10 миллиардов долларов.

Кратковременные потери корпорация еще переживет, но нынешний кризис доверия, пока только набирающий обороты, окажет на нее долгосрочное и крайне негативное влияние.

Ошибка может стать роковой

В современном мире бренды тратят десятилетия, чтобы взрастить и поддерживать армию лояльных клиентов. Интересно, что лояльность потребителей к Apple маркетологи оценивают по максимуму — на 10 баллов из 10. Как правило, это ярые "яблочники", не признающие технику других производителей. Стойкую лояльность к бренду едва ли разрушат небольшие косяки и недоработки. К таковым, например, и относят тот факт, что новый iPhone X вывели на рынок, хотя он несколько сыроват.

Нынешняя же ошибка корпорации — сознательное замедление аппаратов — может стать для нее очень болезненной.

В сентябре 2015 года мир потряс скандал с дизельными автомобилями Volswagen, признанный одной из самых громких афер века. Выяснилось, что немецкий автокоцерн оснащал миллионы своих дизельных автомобилей специальным программным обеспечением, которое во время контрольного теста в десятки раз занижало количество вредных выбросов в атмосферу, в частности, NOx (оксидов азота).

Аккумуляторный скандал, конечно, отличается от "дизельгейта", но последствия могут оказаться для Apple куда более драматичными.