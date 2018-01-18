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Экономика

Защита от рисков: в России откроют банк для операций по гособоронзаказу

21:2918.01.2018
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© Sputnik / Искандар Аминов
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Обслуживание предприятий военно-промышленного комплекса коммерческими банками РФ рискованно для них из-за угрозы санкций Запада и закрытия расчетов с иностранными контрагентами, поэтому создание специальной кредитной структуры снимет эту проблему, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Рогозин сравнил хищения в сфере гособоронзаказа с изменой Родине
Минфин ранее в четверг сообщил, что правительство РФ приняло решение о создании опорного банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Он будет обеспечивать банковское сопровождение, проведение расчетов и кредитование оборонных предприятий. В ближайшее время банк будет передан в собственность государству.

"Работа с предприятиями ВПК в текущих условиях является рискованной для банков, так как это может привести к санкциям и закрытию расчетов с банками нерезидентами. Тем не менее, работа с одним банком делает целый сектор зависимым от финансового состояния банка и накладывает на акционера повышенные обязательства по его поддержке", — отмечает ведущий аналитик "Эксперт РА" Алексей Сучков.

Неожиданный выбор?

Минфин не уточнил, на базе какой кредитной организации будет создан новый банк. Пресс-служба ЦБ не ответила на соответствующий запрос РИА Новости.

По данным источников газеты "Коммерсант", этим банком станет Промсвязьбанк, находящийся на санации ЦБ. Этот выбор стал неожиданным, ранее в этой связи упоминались дочерние структуры Внешэкономбанка — "Глобэкс" и Связь-банк — или подконтрольная "Ростеху" "Российская финансовая корпорация" (РФК).

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Медведев оценил выполнение гособоронзаказа
Глава ВЭБа Сергей Горьков в декабре сообщал, что решение о том, на базе чего создавать специальный банк для обслуживания оборонных предприятий и контрактов не принято. ВЭБу принадлежит Связь-банк, который, по данным СМИ, рассматривался в качестве варианта для создания такого банка.

В пресс-службе "Глобэкса" после появившейся в четверг информации заявили, что банк не обладает информацией и не получал официальных документов о создании опорного банка для осуществления операций по гособоронзаказу. В остальных банках не ответили на запросы.

Деньги "оборонки", согласно закону, можно размещать только в банках удовлетворяющих сразу трем критериям: находящихся под контролем РФ или ЦБ, с капиталом не менее 100 миллиардов рублей, имеющих лицензию на проведение работ, связанных с гостайной. Однако правительство РФ по согласованию с президентом вправе принять решение об отнесении банка, имеющего положительный опыт обслуживания ГОЗа, с капиталом менее 100 миллиардов рублей и не находящегося под контролем государства, к категории уполномоченных банков.

Сейчас в число таких банков входят ВТБ, Сбербанк, банк "Россия", Газпромбанк, банк "Санкт-Петербург", Новикомбанк, ВБРР, Россельхозбанк. В ноябре стало известно, что кандидатом для включения в этот перечень ЦБ рассматривал Промсвязьбанк, однако официального подтверждения информации о наделении банка такими полномочиями с тех пор не последовало.

Танк Т-90МС на военно-техническом форуме Армия. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Правительство создаст банк для операций по гособоронзаказу
Единственным из банков, заявившим об отказе обслуживать ВПК, пока стал Альфа-банк. На новогодних праздниках основатель Альфа-групп Михаил Фридман заявил Forbes, что из-за западных санкций банк перестает обслуживать российские оборонные предприятия. Как пояснил в среду совладелец банка, член набсовета Альфа-групп Петр Авен, банк был вынужден пересмотреть сотрудничество с оборонными предприятиями, так как они находятся под санкциями.

Защита от рисков

Опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов будет защищен от возможного расширения санкций США, поясняет экс-замминистра финансов РФ, профессор ВШЭ Олег Вьюгин.

"Оборонка" под санкциями, и если какая-то другая организация, в том числе банк, работает с санкционным предприятием, то тоже может оказаться в ситуации санкций. То есть, если, скажем, Сбербанк обслуживал оборонные предприятия, был бы риск, что на него наложили бы санкции в виде заморозки зарубежных счетов. Поэтому делают банк, который не подвержен этому риску", — прокомментировал ситуацию Вьюгин.

В сентябре 2017 года замглавы Минобороны РФ Татьяна Шевцова заявила, что необходимость появления опорного банка обусловлена тем, что расходы на национальную оборону носят закрытый характер, секретностью контрактов. Тогда же она говорила, что банк может быть создан как на базе существующего банка, так и с нуля.

По словам Сучкова из "Эксперт РА", создание нового банка было бы связано с существенными капитальными затратами и рисками возникновения сбоев в расчетах на первых этапах работы.

Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рогозин сообщил о создании штаба для развития ОПК в условиях санкций
"Мы сегодня находимся в особо сложных отношениях со многими странами и понимаем уязвимость нашего производства в военной сфере, в частности. И это действительно проблема с точки зрения информационной зависимости, технологической зависимости", — продолжает глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

Оборонно-промышленный комплекс требует особого режима работы, особого контроля, а это можно сделать только под эгидой государства, поэтому другие крупные банки отнесутся к этому с пониманием, уверен Тосунян.

Минфин не раскрывает статью бюджета на реализацию гособоронзаказа. В феврале прошлого года замминистра обороны РФ Юрий Борисов говорил, что в 2017 году на реализацию государственного оборонного заказа будет направлено свыше 1,4 триллиона рублей. В сентябре вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что предприятия военно-промышленного комплекса погасят в 2017 году около 200 миллиардов рублей по кредитам перед коммерческими банками.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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vovan buyvolov
По определению две основных вещи должны быть в руках государства, это финансирование оборонной промышленности и производство алкогольнойп родукции.
21:44
18.01.2018
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