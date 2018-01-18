"Газпром нефть" передаст Омской области мобильную экологическую лабораторию

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. "Газпром нефть" передаст правительству Омской области мобильную экологическую лабораторию стоимостью 21 миллион рублей, оснащенную системами выявления в воздухе загрязняющих веществ, в том числе сероводорода, метана, оксида азота и других, сообщается в пресс-релизе компании.

Договоренность о передаче лаборатории достигнута на встрече заместителя генерального директора "Газпром нефти" Александра Дыбаля и врио губернатора Омской области Александра Буркова.

Планируется, что комплекс экомониторинга на базе микроавтобуса начнет работу в марте 2018 года. В составе технологического оборудования — семь газоанализаторов, автоматическая метеостанция и оборудование для измерения уровня городского шума. Для оперативной обработки результатов и трансляции данных в надзорные ведомства в лаборатории смонтировано компьютерное оборудование, способное автоматически передавать данные удаленным пользователям по цифровому каналу.

Как отметил на встрече Бурков, лаборатория позволит в оперативном режиме проводить оценку как на промышленных предприятиях, так и на улицах. "В свою очередь, правительством области будет создан высокотехнологичный центр оперативного контроля за качеством воздуха, на базе которого будет осуществляться мониторинг текущего состояния городской среды. Для этого мы выделим дополнительное финансирование", — приводятся в сообщении слова врио губернатора.

В свою очередь, Дыбаль отметил, что "Газпром нефть" является национальным лидером по внедрению современных экологических технологий на нефетерерабатывающих предприятиях. "Мы намерены и впредь содействовать правительству области в создании эффективной высокотехнологичной системы экологического мониторинга, которая позволит оперативно определять уровень и степень воздействия различных промышленных предприятий на экологическую обстановку, а при необходимости выявлять источники загрязнений", — добавил он.