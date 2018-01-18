Глава "Гознака" рассказал, стоит ли опасаться подделок новых банкнот

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Опасаться высокопрофессиональных подделок банкнот номиналом 200 и 2000 рублей в ближайшее время не стоит, заявил генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук на презентации мобильного приложения "Гознака" для определения подлинности новых купюр.

"То, что представляет наибольшую опасность для наличного денежного обращения, — это высокопрофессиональные подделки. Как показывает опыт, первые из них появляются через несколько лет после начала обращения. Поэтому в ближайшее время опасаться именно высокопрофессиональных подделок вряд ли нужно", — сказал он, отвечая на вопрос, когда можно ожидать подделок купюр номиналом 200 и 2000 рублей.

"Подделки подделкам рознь. Примитивные подделки, сделанные при помощи ксерокопировальной техники, — я еще не видел такие, но думаю, что кто-нибудь их уже где-нибудь делает", — добавил Трачук.

"У нас невысокий уровень подделок в обращении, один из самых низких среди европейских стран. По некоторому номиналу ниже, чем в Евросоюзе", — подчеркнул Трачук. В России основная подделываемая банкнота — это 5000 рублей, также отметил Трачук. Данная купюра в объеме подделок составляет порядка 75-80%, а большая часть оставшейся доли подделок приходятся на 1000 рублей, сообщил гендиректор "Гознака".

В четверг в МИА "Россия сегодня" прошла презентация мобильного приложения "Гознака" для определения подлинности новых купюр номиналом 2000 и 200 рублей.

Проверка банкноты в приложении "Банкноты 2017" происходит при помощи видеокамеры мобильного устройства. По словам Трачука, приложение не позволяет проверить весь комплекс защитных признаков банкнот. Он посоветовал при сомнениях относительно подлинности конкретной банкноты обращаться в банки.