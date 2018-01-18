Экспорт Москвы в области научных разработок вырос на 50% за девять месяцев

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Экспорт в области научных исследований и разработок в Москве вырос на 49,8% за 9 месяцев прошлого года, сообщил РИА Новости глава столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

Москва, по его словам, является ведущим российским центром тестирования и внедрения новых технологий, а также реализации масштабных проектов на их основе.

"Неслучайно московский экспорт растет именно в высокотехнологичных областях: за 9 месяцев прошлого года рост экспорта в области научных исследований и разработок составил 49,8%, в области информационных технологий — 15,5%", — сказал в четверг глава ведомства.

Как рассказал Ефимов, в столице есть все предпосылки для дальнейшего развития, в том числе высококлассные кадры, развитая инфраструктура, опыт внедрения передовых решений и поддержка властей.

Он напомнил, что в Москве реализуются проекты, основанные на новых технологиях. Одним из масштабных является проект "Мои документы" — сейчас в городе работают 128 офисов, которые в 2017 году предоставили свыше 25 миллионов услуг. Кроме этого, в столице постоянно расширяется набор электронных услуг на сайте мэра в сфере культуры, здравоохранения, образования, бизнеса и транспорта.

"Мы идем к тому, что большая часть услуг будет предоставляться москвичам онлайн, без необходимости личного визита", — заключил Ефимов.