Правительство создаст банк для операций по гособоронзаказу

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Правительство создаст опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам, говорится в сообщении Минфина.

Организация будет обеспечивать банковское сопровождение, проводить расчеты с подрядчиками — оборонными предприятиями, а также кредитовать их.

У банка будет разветвленная сеть отделений. В ближайшее время его передадут в собственность государства.

В ноябре прошлого года замглавы Минобороны Татьяна Шевцова говорила, что власти обсуждают возможность создания отдельного банка для обслуживания гособоронзаказа. Она отмечала, что эта структура должна обеспечить секретность платежей, поскольку "расходы на национальную оборону носят закрытый характер".

Среди прочих рассматривался вариант создать специальную кредитную организацию на базе уже существующей, например, Связь-банка ("дочка" Внешэкономбанка).