СУЭК получила гран-при престижного российского конкурса

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) стала обладателем гран-при ежегодного российского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2017" в номинации "За вклад в социальное развитие территорий", сообщает пресс-служба компании.

Конкурс "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность" — наиболее престижный конкурс по оценке динамики экономического и социального развития отечественных компаний. АО "СУЭК" неоднократно становилось победителем конкурса в различных номинациях, в том числе "За вклад в решение социальных проблем территорий", "За высокую социальную ответственность бизнеса", "За социальные программы поддержки семей", "За высокое качество отчетности в области устойчивого развития" и других.

По словам заместителя генерального директора СУЭК Сергея Григорьева, стратегический приоритет компании- всестороннее развитие регионов присутствия, повышение качества жизни сотрудников, членов их семей, жителей. "Это — важное условие стабильного развития компании на многие годы вперед", — отмечает Григорьев.

В пресс-службе напомнили, что СУЭК, владельцем которой является Андрей Мельниченко, ежегодно реализует порядка 150 социальных и благотворительных проектов в регионах своего присутствия. Объем социальных инвестиций компании составляет порядка одного миллиарда рублей.