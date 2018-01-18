СУЭК получила гран-при престижного российского конкурса

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) стала обладателем гран-при ежегодного российского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2017" в номинации "За вклад в социальное развитие территорий", сообщает пресс-служба компании.
По словам заместителя генерального директора СУЭК Сергея Григорьева, стратегический приоритет компании- всестороннее развитие регионов присутствия, повышение качества жизни сотрудников, членов их семей, жителей. "Это — важное условие стабильного развития компании на многие годы вперед", — отмечает Григорьев.
В пресс-службе напомнили, что СУЭК, владельцем которой является Андрей Мельниченко, ежегодно реализует порядка 150 социальных и благотворительных проектов в регионах своего присутствия. Объем социальных инвестиций компании составляет порядка одного миллиарда рублей.