ЦБ не видит угрозы системной дефляции в России

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Банк России не видит угрозы системной дефляции в стране, заявил журналистам глава департамента ЦБ по денежно-кредитной политике Игорь Дмитриев в кулуарах Гайдаровского форума.
"Многие товарные группы — дефляция уже есть, но постепенно эта ситуация будет выравниваться. Но не всегда: есть товары, которые будут дорожать быстрее, чем 4%, есть которые медленней, и кто-то будет и ниже ноля", — пояснил он.
"Но вот системной дефляции в годовом выражении — пока таких рисков мы не видим", — заявил глава департамента ЦБ.
РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.
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