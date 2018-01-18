ЦБ не видит угрозы системной дефляции в России

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Банк России не видит угрозы системной дефляции в стране, заявил журналистам глава департамента ЦБ по денежно-кредитной политике Игорь Дмитриев в кулуарах Гайдаровского форума.

"Угрозы дефляции я пока не вижу, хотя, конечно разброс цен большой", — сказал Дмитриев, отвечая на вопрос, нет ли угрозы дефляции в связи со снижением покупательной способности населения.

"Многие товарные группы — дефляция уже есть, но постепенно эта ситуация будет выравниваться. Но не всегда: есть товары, которые будут дорожать быстрее, чем 4%, есть которые медленней, и кто-то будет и ниже ноля", — пояснил он.

"Но вот системной дефляции в годовом выражении — пока таких рисков мы не видим", — заявил глава департамента ЦБ.