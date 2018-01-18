Годовая инфляция в России находится вблизи целевого значения, заявили в ЦБ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Годовая инфляция в России, хоть и замедлилась до 2,3%, все равно находится вблизи целевого значения в 4%, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев на Гайдаровском форуме.

"Хоть инфляция 2,5% (в 2017 году — ред.), недельная оценка — 2,3%, все-таки мы относимся к ней как вблизи 4%", — сообщил он, связав отклонение инфляции ниже таргета в основном с временными факторами.

По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам 2017 года составила 2,5%, с начала 2018 года по 15 января потребительские цены выросли на 0,2%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в среду сказала, что регулятор считает правильной цель по инфляции в 4%, не согласен с предложениями поменять таргет на более низкий.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.

Подробнее о Гайдаровском форуме читайте в справке РИА Новости >>