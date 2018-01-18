В ЦБ объяснили, с чем связано отклонение уровня инфляции от целевого уровня

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Отклонение инфляции в России от целевого уровня ниже 4% обусловлено во многом, но не в основном, временными факторами, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев на Гайдаровском форуме.

"Инфляция ниже 4% во многом, но не исключительно, обусловлена временными факторами", — сказал Дмитриев.

"Мы видим, что устойчивая компонента инфляции все-таки, скорее всего, вблизи, но ниже 4% находится. Здесь возникает очень разный вопрос о выборе волатильности. Можно гоняться, чтобы инфляция была вблизи 4%, но это потребует очень активного руления", — заметил он.

"Если вдруг случился какой-то шок, и инфляция нырнула ниже, резко смягчаем (ДКП – ред.). Случился шок, могла выше, — резко ужесточаем. Это не добавит стабильности в целом экономике. В инфляции много в целом инерционных процессов", — заявил глава департамента ЦБ.

Банк России считает правильной цель по инфляции в 4%, не согласен с предложениями поменять таргет на более низкий, заявила 17 января глава регулятора Эльвира Набиуллина. По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам 2017 года составила 2,5%, с начала 2018 года по 15 января потребительские цены выросли на 0,2%. Низкая инфляция позитивна как для населения, так и для бизнеса, подчеркнула в среду глава ЦБ.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.

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