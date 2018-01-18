В ЦБ рассказали, как будут возвращать инфляцию до целевых 4%

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Инфляцию в РФ важно возвращать к целевому годовому показателю 4% плавно, поэтому переход ЦБ к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП) не будет быстрым, заявил глава департамента Банка России по денежно-кредитной политике Игорь Дмитриев.
"Здесь важна плавность. Важно инфляцию к 4% возвращать плавно", — сказал он.
"Нейтрализация (денежно-кредитной — ред.) политики идёт, запас здесь есть, но этот процесс не будет быстрым", — добавил Дмитриев.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
Подробнее о Гайдаровском форуме читайте в справке РИА Новости >>