В ЦБ рассказали, как будут возвращать инфляцию до целевых 4%

Гайдаровский форум в 2018 году (146)

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Инфляцию в РФ важно возвращать к целевому годовому показателю 4% плавно, поэтому переход ЦБ к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП) не будет быстрым, заявил глава департамента Банка России по денежно-кредитной политике Игорь Дмитриев.

ЦБ важно сохранять разумный баланс между предсказуемостью и плавностью ДКП и динамикой инфляции, сказал глава департамента Центробанка, выступая на Гайдаровском форуме.

"Здесь важна плавность. Важно инфляцию к 4% возвращать плавно", — сказал он.

"Нейтрализация (денежно-кредитной — ред.) политики идёт, запас здесь есть, но этот процесс не будет быстрым", — добавил Дмитриев.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Подробнее о Гайдаровском форуме читайте в справке РИА Новости >>