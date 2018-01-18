В ЦБ рассказали об опасности отмены валютного контроля

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Однозначного решения об отмене валютного контроля в РФ принимать нельзя, так как это может иметь серьезные последствия, связанные с волатильностью и неустойчивостью финансового рынка, заявил замдиректора департамента ЦБ по денежно-кредитной политике Андрей Липин на Гайдаровском форуме.
"Но однозначного решения, что можно однозначно убрать валютный контроль, конечно, принимать нельзя, потому что есть последствия, достаточно серьезные, связанные с волатильностью, достаточной неустойчивостью финансового рынка", — подчеркнул глава департамента.
В России нет ограничений на покупку капитала, но есть контроль за отмыванием доходов, борьба с терроризмом, и его финансированием, уточнил он. "Здесь как раз и находится баланс между либерализацией, то есть полной отменой валютного контроля, паспортов сделки. Поэтому Банк России, мы здесь очень внимательно смотрим, и некоторые моменты мы ослабляем", — добавил Липин.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
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