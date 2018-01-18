В ЦБ рассказали об опасности отмены валютного контроля

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Однозначного решения об отмене валютного контроля в РФ принимать нельзя, так как это может иметь серьезные последствия, связанные с волатильностью и неустойчивостью финансового рынка, заявил замдиректора департамента ЦБ по денежно-кредитной политике Андрей Липин на Гайдаровском форуме.

"Мы рассматриваем определённые предложения, которые направлены в том числе на ослабление определённых барьеров и в случае возможности, мы, в общем-то, ведём работу, последнее предложение Минфина по либерализации мы рассматриваем", — сказал он. "С этого (2018 года — ред.) у нас ослаблены административные штрафы фирмам по возврату, репатриации капитала, а дальше мы создали экспертный совет по национальным валютам, по взаимодействию с компаниями, взаимодействию с бизнесом, государством", — также отметил Липин.

"Но однозначного решения, что можно однозначно убрать валютный контроль, конечно, принимать нельзя, потому что есть последствия, достаточно серьезные, связанные с волатильностью, достаточной неустойчивостью финансового рынка", — подчеркнул глава департамента.

В России нет ограничений на покупку капитала, но есть контроль за отмыванием доходов, борьба с терроризмом, и его финансированием, уточнил он. "Здесь как раз и находится баланс между либерализацией, то есть полной отменой валютного контроля, паспортов сделки. Поэтому Банк России, мы здесь очень внимательно смотрим, и некоторые моменты мы ослабляем", — добавил Липин.

Вся система контроля за потоками капитала выстроена в РФ на основе старой системы валютного контроля, которую нельзя сразу демонтировать; нужно изучить международный опыт, заявила в среду на форуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она считает, что нужно изучить международный опыт, где есть механизмы контроля для выявления сомнительных операций и отмывания средств. Только тогда можно действительно отменять устаревшую систему валютного контроля, иначе можно "выплеснуть с водой ребёнка", предупреждала глава ЦБ.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

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