Россия нацелена на продолжение взаимодействия ЕАЭС и ООН, заявил Путин

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия стремится продолжить взаимодействие Евразийского экономического союза с ООН, также важно укреплять позиции ЕАЭС во Всемирной торговой организации (ВТО) и полноценно участвовать во Всемирной таможенной организации, говорится в размещенном на сайте Кремля обращении президента РФ Владимира Путина к главам государств-членов ЕАЭС.

"Настроены на продолжение взаимодействия Евразийского союза с ООН и её специализированными структурами. Считаем важным, чтобы союз и далее способствовал реализации Целей устойчивого развития ООН и других передовых глобальных инициатив. Необходимо совместно укреплять позиции союза в ВТО, вести дело к полноформатному участию ЕврАзЭС в работе других международных организаций, в том числе во Всемирной таможенной организации", — говорится в тексте обращения.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Действует с 1 января 2015 года. Его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.