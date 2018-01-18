Санкции США против России помешали Швейцарии спасти флот, сообщили СМИ

ЖЕНЕВА, 18 янв — РИА Новости. США помешали Швейцарии продать 12 кораблей эстонскому бизнесмену из-за его предполагаемых связей с Россией, сообщает швейцарская газета Aargaurer Zeitung.
Федеральное правительство во главе с президентом Йоханном Шнайдером-Амманом было крайне заинтересовано в спасении швейцарского флота. Но когда все контракты уже были подписаны, сделку отменили. По данным газеты, это произошло из-за связей Саса с Россией, в том числе через офшоры "Газпромнефти", о чем стало известно из скандального "Панамского досье". Издание отмечает, что в сделку вмешались США, которые предупредили Швейцарию о Сасе, и Берн был вынужден отозвать контракт.
В результате в июне 2017 года швейцарскому парламенту пришлось согласовать выделение 215 миллионов франков, чтобы выкупить суда разорившейся компании.
Швейцария не имеет выхода к морю, но у нее есть торговый флот. Он насчитывает порядка 50 судов, на которых работают в основном моряки из России и с Украины.