Санкции США против России помешали Швейцарии спасти флот, сообщили СМИ

ЖЕНЕВА, 18 янв — РИА Новости. США помешали Швейцарии продать 12 кораблей эстонскому бизнесмену из-за его предполагаемых связей с Россией, сообщает швейцарская газета Aargaurer Zeitung.

По данным издания, речь идет о швейцарской судоходной компании Enzian Shipping AG, принадлежащей Хансу-Юргу Грюндеу, которая владеет четырьмя танкерами-перевозчиками химической продукции и восемью грузовыми кораблями. В ноябре 2016 года ее должны были продать бизнесмену из Эстонии Тимо Сасу и переименовать в TS Investor AG. Вместе с компанией, которая оказалась банкротом, Сасу перешли бы и долги по кораблям.

Федеральное правительство во главе с президентом Йоханном Шнайдером-Амманом было крайне заинтересовано в спасении швейцарского флота. Но когда все контракты уже были подписаны, сделку отменили. По данным газеты, это произошло из-за связей Саса с Россией, в том числе через офшоры "Газпромнефти", о чем стало известно из скандального "Панамского досье". Издание отмечает, что в сделку вмешались США, которые предупредили Швейцарию о Сасе, и Берн был вынужден отозвать контракт.

Aargaurer Zeitung утверждает, что в случае продажи Сасу швейцарский флот могла бы использовать Россия — якобы для перевозки под нейтральным флагом оружия в Сирию, а также "для обхода западных санкций и заключения сделки с НАТО по военным перевозкам".

В результате в июне 2017 года швейцарскому парламенту пришлось согласовать выделение 215 миллионов франков, чтобы выкупить суда разорившейся компании.

Швейцария не имеет выхода к морю, но у нее есть торговый флот. Он насчитывает порядка 50 судов, на которых работают в основном моряки из России и с Украины.