Запущена новая фэшн-платформа Lookbuck для онлайн-шопинга

В интернете начал работу новый сайт для модных и стильных людей — Lookbuck ("Лукбак"). Основной задачей сайта является помощь в составлении идеальных модных образов, а также наиболее выгодные условия для последующего онлайн-шопинга.

Lookbuck представляет собой тематическую поисковую систему в мире мужской и женской одежды, сумок, аксессуаров и косметики. В данный момент сервис содержит информацию о широком ассортименте товаров, постоянно обновляя и дополняя свой каталог. Сайт работает без каких-либо комиссий, направляя пользователей на страницы официальных магазинов после того, как понравившаяся модель одежды или аксессуара были найдены с его помощью.

Поисковый функционал сервиса включает ориентирование по категориям и подкатегориям, позволяя пользователю искать модель товара в той группе, которая его интересует в данный момент — в соответствии с типом товара, сезоном, покроем и так далее.

Для упрощения поиска на помощь приходят дополнительные фильтры — потенциальный покупатель может сразу определить бренд, цвет, ценовой диапазон и другие важные критерии. Система тегов дает возможность узнать, какие товары в той или иной группе другие покупатели ищут чаще всего, и что в данный момент является модным трендом.

Отличительная черта сервиса "Лукбак" — оригинальная система так называемых "луков". Это модные образы, созданные и загруженные зарегистрированными пользователями, в том числе, бьюти-блогерами. Каждый "лук" содержит информацию о том, какие модели одежды и аксессуаров представлены на фотографиях, сколько они стоят, и где их можно купить.

Отдельный раздел сайта посвящен распродажам. Будучи партнером десятка отечественных и зарубежных магазинов, Lookbuck собирает актуальную информацию о действующих скидках и товарах, участвующих в акциях. Размер скидок, предлагаемых магазинами, при этом нередко достигает 50-90%. Это дает возможность активным покупателям быть в курсе низких цен в любой момент, без необходимости искать и анализировать распродажи на сайтах отдельных магазинов — все уже собрано в одном месте и рассортировано по категориям.

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